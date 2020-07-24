Еще меньше ограничений: в нижегородских парках начинают работать уличные кафе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 24 июля внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

Изменения, в частности, касаются работы открытых террас и веранд при нестационарных ресторанах и кафе.

Речь идет о местах общепита, расположенных в парках. Теперь в них можно продавать еду и напитки в промышленной упаковке.

Напомним, что закрытые из-за пандемии коронавируса в Нижегородсукой области террасы и веранды при стационарных кафе и ресторанах возобновили работу в 20-х числах июня. Тогда сообщалось, что за столиком может находиться не более четырех посетителей. Кроме того, не разрешалось проводить массовые мероприятия (например, банкеты).