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Общество

Еще меньше ограничений: в нижегородских парках начинают работать уличные кафе

24 июля 2020 18:04  [82] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 24 июля внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

Изменения, в частности, касаются работы открытых террас и веранд при нестационарных ресторанах и кафе.

Речь идет о местах общепита, расположенных в парках. Теперь в них можно продавать еду и напитки в промышленной упаковке.

Напомним, что закрытые из-за пандемии коронавируса в Нижегородсукой области террасы и веранды при стационарных кафе и ресторанах возобновили работу в 20-х числах июня. Тогда сообщалось, что за столиком может находиться не более четырех посетителей. Кроме того, не разрешалось проводить массовые мероприятия (например, банкеты).

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