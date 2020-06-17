Еще меньше ограничений: теперь нижегородцы могут посещать летние террасы кафе и ресторанов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 июня внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщает пресс-службе губернатора и правительства региона.

Изменения предусматривают возобновление работы открытых террас и веранд при стационарных кафе и ресторанах. За столиком может находиться не более четырех посетителей. Кроме того, нельзя проводить массовые мероприятия (например, банкеты).

Ситуацию в сфере общественного питания Глеб Никитин обсудил в ходе совещания с представителями отрасли. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи.

"Кафе и рестораны, наверное, в наибольшей степени пострадали от последствий распространения коронавируса. Сфера общественного питания согласно рекомендациям Роспотребнадзора может открыться только на третьем этапе. Но нам удалось достичь компромисса с главным санитарным врачом России о том, что мы откроем летние веранды и террасы уже на первом этапе. Отмечу, что все организации этой отрасли продолжат получать субсидии на выплату заработной платы и оплаты услуг ЖКХ", - сказал Глеб Никитин.

В ходе совещания был поднят вопрос об обслуживании посетителей в закрытых залах. По словам санитарных врачей, там требуется более строгое соблюдение всех норм безопасности. Принято решение, что это смогут сделать рестораны и кафе, которые подключатся к системе видеоаналитики.

Еще одно условие - заполнение не более 30% посадочных мест в помещениях и крытых террасах и верандах. Там также будет действовать ограничение – не более четырех человек за столиком.

"Это был очень плодотворный диалог, в ходе которого мы вместе с рестораторами и санитарными врачами взвесили все риски. Летние веранды и террасы было решено открыть без каких-либо дополнительных условий, кроме ограничения количества людей за столиком. Вместе с тем, для многих важно, чтобы работать с посетителями можно было и в закрытых залах", - пояснил губернатор.

"В результате вместе приняли решение, что начать работу в таком формате можно будет с использованием системы видеоаналитики. Это повысит ответственность всех участников процесса. Предприниматели сами выступили с инициативой. Камеры есть практически у всех. К тому же там, где это будет сделано, не предполагается никаких штрафов или других чувствительных санкций, максимум – недолгая приостановка работы до устранения нарушений. Те, кто пока не захочет открывать закрытые залы с видеоаналитикой, смогут работать на открытых площадках и ждать следующих этапов снятия ограничений", - добавил он.

Напомним, что рестораторы Нижнего Новгорода получили разрешение от городской администрации начать монтаж летних веранд и кафе 2 июня 2020 года.

Накануне Роспотребнадзор ужесточил требования к работающим во время пандемии кафе и ресторанам.