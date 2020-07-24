ЦБ РФ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, что на предыдущем заседании совет директоров снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых. Снижение сразу на 1 п.п. произошло впервые за пять лет. Таким образом, по итогам прошлого заедания ставка обновила исторический минимум. Сегодня произошло дальнейшее обновление рекорда.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров 25 июля 2020 года сказала, что на ближайших заседаниях совет директоров регулятора будет оценивать, насколько целесообразно дальнейшее снижение ставки.

"Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса", - сказала она.

По мнению председателя Центробанка, восстановление экономической активности займет более полутора лет, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен.