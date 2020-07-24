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Общество

Стало известно число летальных исходов от коронавируса в Нижегородской области

25 июля 2020 15:35  [262] Общество

Фото: С сайта https://coronavirus.jhu.edu

Число летальных исходов от коронавируса в Нижегородской области по данным на 25 июля достигло 362. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки смерть от COVID–19 подтверждена у четырех человек, днем ранее – также у четырех, а два дня назад – у трех.

Как ранее говорил вице-губернатор Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

"Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 25 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 807 человек, причем 184 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. При этом от заболевания излечились уже 17 621 житель Нижегородской области.

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