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Общество

Обнародованы новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев

25 июля 2020 14:44  [42] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 184 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 194 новых случая. Сегодня – 25 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 807 человек.

При этом от заболевания излечились уже 17 621 житель Нижегородской области. За последние сутки выписано еще 389 человек.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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