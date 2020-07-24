Цокольный этаж школы начали строить в ЖК "Новинки Smart City" Общество

Строительство школы продолжается в ЖК "Новинки Smart City". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, специалисты приступили к возведению конструкций цокольного этажа учебного учреждения.

Строительные работы ведутся по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда".



"Работы на объекте ведутся в графике, отставаний никаких нет. Отмечу, что на данный момент школа претендует на звание одной из крупнейших в регионе по вместимости. Планируется, что там будет 60 классов, в каждом из которых будут проходить обучение 25 учеников", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Школа будет представлять собой четырехэтажное здание, состоящее из трех блоков: левое крыло - для начальных, а правое - для средних и старших классов. Также школа будет иметь блок общего назначения, где расположатся актовый зал, спортивные залы, столовая на 500 посадочных мест и библиотека. Кроме того, в школе создадут медицинский пункт, будет действовать группа продленного дня. На техническом этаже разместится лыжная база с помещениями для переодевания и хранения лыж, а также инвентарной и инструкторской. Завершить строительство планируется в 2021 году.

"Программа "Стимул" позволяет региону создавать важные социальные объекты. При этом принять в ней участие может каждый застройщик, который намерен развивать территории и обеспечивать стабильный ввод жилья. Правительство области будет способствовать тому, чтобы в федеральную программу входило максимальное количество комплексных застроек региона", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области также отметил, что в жилом комплексе соблюдается комплексный подход к развитию территории. Здесь строятся дома с детскими площадками, а в шаговой доступности расположатся школа и детский сад.

Всего в Нижегородской области в 2020 году по программе "Стимул" ведется строительство пяти социальных объектов в трех жилых комплексах: детского сада и школы в ЖК "Новинки Smart City", школы в ЖК "Окский берег", а также детского сада и школы в ЖК "Анкудиновский парк".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году регион направит дополнительные средства федерального бюджета в размере 1,275 млрд рублей на стимулирование программ жилищного строительства. Их финансирование входит в нацпроект "Жилье и городская среда".

Напомним, еще два дома в ЖК "Новинки Smart City" сдали в июле этого года. Продолжается достройка ещё двух домов - №14 и №15.

Напомним, первые четыре дома ЖК "Новинки Smart City" были сданы осенью 2019 года.

СПРАВКА:

Жилой комплекс "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов и в стране, и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Участниками долевого строительства ЖК "Новинки Smart City" стали 1,906 тысяч человек. Из 34 домов первой очереди жилого комплекса было начато строительство 25. Первоначально срок ввода домов в эксплуатацию был установлен на четвертый квартал 2015 года, но тогда стройка была заморожена.

В марте 2018 года бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" был признан банкротом. 10 апреля 2019 года Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы.