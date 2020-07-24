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Экономика

Экспорт нижегородской продукции в Республику Беларусь вырос на треть

27 июля 2020 09:43  [76] Экономика

Фото: с сайта http://pravo.by

Экспорт нижегородской продукции в Республику Беларусь вырос на треть (на 34,3%) за 5 месяцев 2020 года и составил 252,5 млн долларов. Товарооборот с Белоруссией вырос за 5 месяцев на 25%, до 320,5 млн долларов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По объемам товарооборота Республика Беларусь является лидером среди внешнеторговых партнеров Нижегородской области. При этом, импорт достиг 68 млн долларов, что практически соответствует уровню того же периода прошлого года.

"Республика Беларусь заняла второе место после Китая по объему товарооборота среди 123 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Если в 2019 году мы наблюдали незначительное уменьшение товарооборота в связи с завершением ряда поставок оборудования нижегородских промышленных предприятий для АЭС в Республике Беларусь, сегодня, благодаря тому, что были созданы необходимые предпосылки для увеличения взаимных поставок продукции, наблюдается значительный рост экспорта", - добавил он.

По информации департамента внешних связей правительства региона, рост экспорта произошел за счет увеличения поставок оборудования и механических устройств, продукции легкой промышленности, а также мыла, моющих средств, смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что в стадии обсуждения находятся и крупномасштабные проекты по строительству "Белорусского квартала" в Нижнем Новгороде и "Нижегородского квартала" в Минске. Также строительные компании из Беларуси планируют участвовать в восстановлении объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде и Арзамасе, и строить нижегородские дороги.

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