Три звездопада могут наблюдать нижегородцы в ночь на 29 июля Общество

Метеорный поток Фото: из группы Астротур клуб "ОРИОН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три звездопада могут наблюдать нижегородцы в ночь на 29 июля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев.

Речь идет о метеорных потоках "Аквариды" и "Каприкорниды", которые достигают своего пика в ночь на 29 июля, и "Писциды" (пик 27 июля).

"Это малые метеорные потоки с переменным блеском. Мощность потока "Аквариды" – 25 метеоров в час, "Каприкорнид" и "Писцид" – 5 метеоров в час. Они накладываются друг на друга, но даже вместе мощностью не превышают, например, поток "Персеиды", - отметил Алексей Киселев, добавив, что у последнего мощность составляет 100 метеоров в час

Он также сказал, что "падающую звезду" можно будет увидеть не чаще раза в 10 минут.

Напомним, что нижегородцам предложили сделать "астрономические" фотографии и принять участие в конкурсе "Астрофотоохота".