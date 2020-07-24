Госинспекция труда выясняет причины гибели трех сотрудников "Нижегородэлектротранса" Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит внеплановую проверку соблюдения трудового законодательства в МП "Нижегородэлектротранс". Основанием для надзора послужило три несчастных случая в июне этого года.

Об одном из них агентство НИА "Нижний Новгород" рассказывало ранее. Женщина работала на предприятии ревизором-контролером отдела организации сбора дохода. В рабочий день, 25 июня, ей неожиданно стало плохо, и ее госпитализировали в областную больницу им. Семашко. Через три дня, 28 июня, она умерла.

Кроме того, 10 июня 63-летний водитель троллейбуса (маршрут № 17) скончался в кабине, двигаясь по ул. Ванеева между остановками "ул. Рокоссовского" и "Кардиоцентр".

Третий случай произошел 14 июня, когда 58-летний слесарь по ремонту подвижного состава умер на территории трамвайного депо № 3, на участке планового ремонта.

Все несчастные случаи расследуются Гострудинспекцией, устанавливаются причины.