Более 30 групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тридцать одна группа в детских садах Нижегородской области закрыта на карантин. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин на своей странице в соцсети Instagram.

"Закрываются как дежурные группы, так и группы в детских садах на свободном посещении", - написал он.

В настоящее время на карантине находятся группы в Балахнинском, Богородском, Ветлужском, Княгининском и Лысковском районах, а также в Нижнем Новгороде, Сарове, Шахунье и на Бору.

Всего по области работает 1 051 детский сад, из них 290 учреждений - в режиме свободного посещения.

Детские сады посещают 45 140 детей.

Напомним, почти 80% детских садов Нижегородской области возобновили свою работу, по состоянию на 13 июля 2020 года. Речь шла о 1 018 учреждениях.