Почти 80% нижегородских детсадов возобновили работу, - минобразование Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 80% детских садов Нижегородской области возобновили свою работу 13 июля 2020 года. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин на своей странице в соцсети Instagram.

Он пояснил, что речь идет о 1018 детских садах, из которых 215 детских открылись полностью, в 803 – дежурные группы.

Детские сады на территории 18 районов будут работать в формате свободного посещения. Это Большеболдинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Варнавинский, Вознесенский, Гагинский, Княгининский, ковернинский, Кстовский, Лукояновский, Павловский, Сергачский, Тонкинский районы, города Выкса, Первомайск, Чкаловск и Сокольский.

"Детские сады будут посещать 40 413 детей", - сообщил Сергей Злобин.

При этом, 15 дежурных групп все еще закрыты на карантин. Эти детские сады находятся в Нижнем Новгороде, Шахунье, Дальнеконстантиновском, Балахнинском и Богородском районах.

Ранее сообщалось, что шесть нижегородских детсадов и 33 дежурные группы были закрыты на карантин по COVID-19 по состоянию на 6 июля 2020 года.

Напомним, число заболевших коронавирусом жителей Нижнего Новгорода приближается к 10 тысячам. Общее число зараженных в Нижегородской области составляет 20 341 человек.