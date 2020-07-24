Наибольшее количество укусов клещей зарегистрированы в Автозаводском и Приокском районах Общество

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрированы в Автозаводском и Приокском районах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Всего с начала эпидсезона исследовано более 6,8 тысяч клещей, при лабораторных исследованиях в 18 клещах из Борского(1), Балахнинского (1), Городецкого (2), Тоншаевского (1), Уренского (2), Приокского (1), Ветлужского (3), Лысковского (1) , Шахунского (1), Автозаводского (1) районов обнаружен клещевой энцефалит (0,3%), а также в Дзержинске (2). Кроме того, 120 клещей инфицированы боррелиями.

Районы, где зарегистрированы наибольшие обращения: Городецкий - 303, Борский - 240, Семеновский – 229, Павловский – 233, Ветлужский - 165, Кстовский - 178, Богородский - 193, Балахнинский - 109, Арзамасский - 158, Выксунский район - 120, Дзержинск - 282, а также в 6 районах Нижнего Новгорода: Автозаводский - 507, Приокский - 409, Канавинский - 143, Ленинский - 259, Советский - 251 и Нижегородский - 164.

Отметим, что в целом зарегистрировано 5 783 обращения, что на 60% ниже уровня прошлого года.

Напомним, в мае этого года Городецкий и Борский районы также лидировали по количеству укусов клещей в Нижегородской области.