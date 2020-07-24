Владелец буксира, столкнувшегося с дамбой в Городце, заплатит штраф Общество

Фото: Росприроднадзор

Владелец буксира, который столкнулся в Городце с дамбой и загрязнил Волгу нефтепродуктами, заплатит штраф. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

Напомним, что происшествие случилось 1 июня этого года. Из-за сильного порыва ветра, при заходе в шлюз, судно навалилось на дамбу. В результате образовалась пробоина в районе машинного отделения. По информации Росприроднадзора, судно частично затонуло, а в акваторию Волги попали нефтепродукты. Отметим, что в это время на борту буксира находились цистерны с дизельным топливом.

Специалисты ведомства провели расследование и выяснили, что буксир принадлежит ОАО "Ярославский речной порт". Владельцы судна предоставили документы с подтверждением того, что цистерны при происшествии не потеряли герметичности. В реку попали нефтепродукты с силовых установок судна. Именно они и повлекли загрязнение акватории, что является нарушением Водного кодекса РФ.



В итоге "Ярославский речной порт" был оштрафован на 150 тысяч рублей.