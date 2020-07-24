Спортзал в районе ЖК "Маршал град" планируется передать в собственность Нижегородской области Спорт

Спортзал в районе ЖК "Маршал град" планируется передать в собственность Нижегородской области. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы. Заседание комиссии Думы по имуществу и земельным отношениям по этому вопросу пройдет завтра, 28 июля.



Отметим, что сейчас имущество находится в муниципальной собственности.

Предлагается передать нежилое 1-этажное здание (спортивный зал) площадью 849,2 кв.м, по адресу: Советский район, пр.Гагарина, 17а и земельный участок площадью 7754 кв.м по адресу: пр. Гагарина, 21м.

Инициатор передачи министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Цель: восстановление и реконструкция объекта.

Отметим, что ранее депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили передачу ГБУ Нижегородской области "Кадастровая оценка" в безвозмездное пользование здания спортзала на территории бывшего Высшего военного училища тыла (НВВУТ) в Советском районе. Это здание и планируется теперь передать в областную собственность и провести реконструкцию. После этого зал будет использоваться для занятий спортивной гимнастикой.

Фото: с сайта youtube.com (здание НВВУТ в 2011 году)