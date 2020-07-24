Три человека заблудились в болотах около Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Три человека заблудились в болотах около Нижнего Новгорода. Как рассказали в МКУ "Управление по делам гражданской обороны и ЧС Нижнего Новгорода", 26 июля поступило сообщение о том, что 18-летние юноша и девушка, а также 10-летний ребенок заблудились в лесу в районе поселка Новое Доскино в Автозаводском районе. Они ушли в сторону Московского шоссе.

На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. Спустя два часа спасатели обнаружили потерявшихся в болоте и вывели их.

Спасатели предупреждают - отправляясь в лес, важно полностью зарядить мобильный телефон и обязательно взять его с собой.

Кроме того, необходимо иметь при себе компактную аптечку (бинт, йод, жгут, лейкопластырь, налобный фонарик, спички), перочинный нож и компас, а также небольшой запас воды и еды.