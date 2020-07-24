Грозы надвигаются на Нижегородскую область

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ГУ МЧС предупреждает жителей Нижегородской области о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона.
Как сообщает ведомство со ссылкой на Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в ближайшие часы и до вечера 25 июля в области ожидаются грозы.
Грозы будет сопровождать ливень. Все эти неблагоприятные погодные явления и станут причиной чрезвычайных ситуаций.
Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом. Ливень окажет влияние на затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий, а также на активацию оползней.
В МЧС добавили, что грозы пока ожидаются лишь по северной половине области.
Напомним, что синоптики прогнозируют на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде почти ежедневные дожди.
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