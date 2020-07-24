Грозы надвигаются на Нижегородскую область Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

ГУ МЧС предупреждает жителей Нижегородской области о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в ближайшие часы и до вечера 25 июля в области ожидаются грозы.

Грозы будет сопровождать ливень. Все эти неблагоприятные погодные явления и станут причиной чрезвычайных ситуаций.

Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом. Ливень окажет влияние на затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий, а также на активацию оползней.

В МЧС добавили, что грозы пока ожидаются лишь по северной половине области.

Напомним, что синоптики прогнозируют на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде почти ежедневные дожди.