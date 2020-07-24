Детский лагерь в Арзамасском районе устранил нарушения в условиях пандемии коронавируса Общество

Детский лагерь "Золотой колос" в Арзамасском районе устранил нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 июля 2020 года.

В ходе проверки были выявлены следующие недостатки: не определен алгоритм организации медицинской помощи для госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемиологической ситуации в условиях распространения коронавирусной инфекции; на момент проверки отсутствовали результаты обследования персонала на коронавирус; в комнатах для проживания сотрудников в одном из корпусов не установлено оборудование по обеззараживанию воздуха; в другом корпусе в 3-х спальных комнатах на окнах не установлены москитные сетки; еще в одной спальне необходимо было отремонтировать оконный откос.

По результатам проверки акт готовности лагеря к летнему сезону не подписан. Директору лагеря прокуратурой объявлено предостережение.

Нарушения были устранены, в связи с чем 17 июля состоялся первый заезд детей в лагерь.

Напомним, детские летние лагеря Нижегородской области открылись повсеместно с 15 июля.