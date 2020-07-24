Свалка из хлеба обнаружена в Дзержинске Происшествия

Свалка из хлеба обнаружена в Дзержинске. Об этом сообщается в группе Регион-52 соцсети ВКонтакте.

"Кто-то устроил стихийную помойку из несвежего хлеба. Видимо, об утилизации продавец ничего не слышал. Представляете себе такое? А в Дзержинске это можно увидеть", - рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что комиссию по ЧС соберут на Бору из-за свалки химических отходов около озера.