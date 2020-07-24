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Общество

Грозы надвигаются на Нижний Новгород

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Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что до конца дня 28 июля могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие часы и до конца сегодняшнего дня ожидаются грозы.

Именно это природное явление и может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.

Напомним, что синоптики прогнозируют на предстоящей неделе в Нижнем Новгороде почти ежедневные дожди.

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