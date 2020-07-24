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Происшествия

Сотрудник нижегородской газовой заправки умер на рабочем месте

28 июля 2020 14:12  [33] Происшествия

Фото: с сайта vseverske.info

Сотрудник нижегородской газовой заправки умер на рабочем месте. Как сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области, речь идет о работнике ЗАО "Реал-Инвест".

Несчастный случай произошел в апреле этого года. Он наполнял баллоны автомобилей на газозаправочной станции по ул. Окская Гавань. Заправщику внезапно стало плохо, и он упал на асфальт. Прибывшие врачи констатировали смерть от острой сердечной недостаточности. Несчастный случай не связан с производством. Ему было 49 лет.

В ходе расследования установлены следующие нарушения: при приеме на работу мужчина не проходил стажировку, заправщик не в полном объеме был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Кроме того, выявлены превышения установленной нормы сверхурочной работы заправщика с января по апрель 2020 года.

В нарушение требований с. 91, ч.6 ст. 99 ТК РФ (продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год) наполнитель баллонов за январь-апрель отработал сверхурочно 306 часов.

В результате, ЗАО "Реал-Инвест" оштрафовали на 285 тысяч рублей.

Напомним, что госинспекция труда также выясняет причины гибели трех сотрудников "Нижегородэлектротранса".

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