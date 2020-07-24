Отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области 28 июля 2020 года. Его протяженность составляет 6,6 км. Общая стоимость работ согласно контракту составила 52,5 млн рублей. Время ремонта 2 недели.

"Раньше здесь проводили только ямочный ремонт, что не имело большого и длительного эффекта. В этом году было принято решение отремонтировать дорогу полноценно. Это особенно важно, потому что по магистрали ездят также рейсовые автобусы, и нам важно обеспечить безопасность всех участников дорожного движения", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Во время приемки нареканий к подрядчику не возникло. Все работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ. Кроме того, в течение 5 лет данный объект будет находиться на гарантии", - сообщил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

Глеб Никитин также добавил, что согласно контракту подрядчик должен отремонтировать в этом году 43,5 км дорог в Пильнинском и Спасском районах.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.



Напомним также, мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".