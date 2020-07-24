Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев провел выездное совещание в Дивееве. Он проверил, как идет строительство северо-восточного обхода села. Сейчас рабочие начали строить мост через реку Вичкинза.

Дано поручение увеличить число рабочих и количество единиц техники на объекте.

"Все работы ведутся по графику достаточно широким фронтом. На данный момент активно строится ливневая канализация. В большом объеме выполнено устройство вспомогательных сооружений. Кроме того, началась забивка свай под опоры моста через реку Вичкинза, длина которого составит 50 метров", - рассказал Павел Саватеев.

Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, строительство автомобильной дороги общей протяженностью 4,9 км ведется в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Начальная точка: Выездное - Дивеево - Сатис, конечная точка: автодорога Ардатов - Дивеево.

"Строительство северо-восточного обхода Дивеева позволит разгрузить улично-дорожную сеть села, вывести из районного центра транзитный транспорт, что также способствует достижению показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - подчеркивал Глеб Никитин.

Полностью завершить строительство магистрали планируется в сентябре 2021 года. Стоимость работ, согласно контракту, 713 млн рублей.

Напомним, что всего на развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов. Проект предусматривает строительство дорог и транспортной инфраструктуры, реставрацию соборов, благоустройство территорий, возведение центров культурного развития.

В июне этого года Главгосэкспертиза РФ одобрила проект еще одной новой дороги для кластера. Речь идет о строительстве Южного обхода Арзамаса.

Одна крупная дорога уже построена – это юго-восточный обход центральной части села Дивеево.