Помещение по адресу ул. Нижне-Печерская,4
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Центр помощи слепоглухим планируется создать в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 28 июля 2020 года.
Депутаты комиссии поддержали внесение изменений в перечень муниципального имущества Нижнего Новгорода, которое администрация передает по договору аренды или безвозмездного пользования некоммерческим организациям.
Улица Нижне-Печерская, 4
Помещение площадью 79,5 кв.м. предлагается передать межрайонной благотворительной общественной организации Сообщество семей слепоглухих. Она планирует организовать там центр для профилактики социального сиротства, оказания психологической, юридической, адресной помощи слепоглухим детям и взрослым.
Микрорайон Щербинки 1, 12б (А,А1)
Региональной спортивно-патриотической общественной организации "Щит и меч" планируется предоставить помещение площадью 353,7 кв.м. для создания там спортивного клуба.
Улица Горная, 13 и улица В. Иванова, 56
Два здания – на улице Горной (808,5 кв.м.) и на улице Василия Иванова (757,6 кв.м.)– благотворительный фонд "СТЭП" планирует преобразовать в центры социально-психологической реабилитации для наркозависимых.
Московское шоссе
Нижегородской областной общественной организации "Семейный центр "Лада" для расширения необходимо помещение площадью 115,9 кв.м. на втором этаже в доме № 213 на Московском шоссе.
Улица Ярошенко, 2
Помещение площадью 173,8 кв.м. предлагается предоставить Нижегородской региональной общественной организации "Жить по-настоящему" для проведения там занятий по лечебной физкультуре, танцах на колясках, тренировок по параолимпийским видам спорта и организации театральной студии.
Решение будет принято на внеочередном заседании Гордумы 29 июля 2020 года.
Напомним, что инвалидам по зрению в Нижнем Новгороде предоставят помещение под Досуговый центр на Мещерском бульваре.
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