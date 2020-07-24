Центр помощи слепоглухим планируется создать в Нижнем Новгороде Общество

Помещение по адресу ул. Нижне-Печерская,4 Фото: КУГИ Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центр помощи слепоглухим планируется создать в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 28 июля 2020 года.

Депутаты комиссии поддержали внесение изменений в перечень муниципального имущества Нижнего Новгорода, которое администрация передает по договору аренды или безвозмездного пользования некоммерческим организациям.

Улица Нижне-Печерская, 4

Помещение площадью 79,5 кв.м. предлагается передать межрайонной благотворительной общественной организации Сообщество семей слепоглухих. Она планирует организовать там центр для профилактики социального сиротства, оказания психологической, юридической, адресной помощи слепоглухим детям и взрослым.

Микрорайон Щербинки 1, 12б (А,А1)

Региональной спортивно-патриотической общественной организации "Щит и меч" планируется предоставить помещение площадью 353,7 кв.м. для создания там спортивного клуба.

Улица Горная, 13 и улица В. Иванова, 56

Два здания – на улице Горной (808,5 кв.м.) и на улице Василия Иванова (757,6 кв.м.)– благотворительный фонд "СТЭП" планирует преобразовать в центры социально-психологической реабилитации для наркозависимых.

Московское шоссе

Нижегородской областной общественной организации "Семейный центр "Лада" для расширения необходимо помещение площадью 115,9 кв.м. на втором этаже в доме № 213 на Московском шоссе.

Улица Ярошенко, 2

Помещение площадью 173,8 кв.м. предлагается предоставить Нижегородской региональной общественной организации "Жить по-настоящему" для проведения там занятий по лечебной физкультуре, танцах на колясках, тренировок по параолимпийским видам спорта и организации театральной студии.

Решение будет принято на внеочередном заседании Гордумы 29 июля 2020 года.

Напомним, что инвалидам по зрению в Нижнем Новгороде предоставят помещение под Досуговый центр на Мещерском бульваре.