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Общество

Инвалидам по зрению в Нижнем Новгороде предоставят помещение под Досуговый центр на Мещерском бульваре

23 июня 2020 11:29  [80] Общество
Фото с международного инклюзивного фестиваля ПианоФест

Фото с международного инклюзивного фестиваля ПианоФест

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Инвалидам по зрению в Нижнем Новгороде предоставят помещение под Досуговый центр. Такое решение было принято в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 23 июня 2020 года.

Депутаты проголосовали за исключение из прогнозного плана приватизации помещения площадью 115 кв.м. в доме № 7, корпус 2 на Мещерском бульваре. Оно в дальнейшем будет передано НРООРДИЗ "Перспектива".

Напомним, что там "Перспектива" намерена организовать досуговый центр для слепоглухих. В центре планируется проводить мастер-классы по социально-бытовой адаптации и декоративно-прикладному творчеству.

"Функционирование досугового центра для слепоглухих граждан и реабилитационного центра для незрячей молодежи поможет молодым людям адаптироваться к взрослой самостоятельной жизни, получить необходимые навыки для независимости", – отмечается в обращении "Перспективы".

Планы будут реализованы в рамках проекта "Арт-пространство удивительных людей" при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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