Нижегородцы определились с эскизом памятника Александру Невскому Общество

проект Андрея Ковальчука

Нижегородцы определились с эскизом памятника Александру Невскому. Победитель определен с помощью открытого голосования на портале, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Победил авторский коллектив под руководством скульптора, народного художника РФ Андрея Ковальчука.

На эскизе изображен Александр Невский верхом на коне перед одноименным собором святого благоверного князя. Этот вариант выбрали 47,1% проголосовавших. По мнению авторов, этот образ вызывает ассоциации с русским былинным героем. Теперь коллективу-победителю будет предложено создать рабочую модель монумента.

Напомним, опрос проходил с 21 июля по 27 июля включительно. Зарегистрированные пользователи портала могли проголосовать за один из трех вариантов. Шорт-лист финалистов 20 июля определил архитектурный совет при участии "Экспертов 800". Победителей выбирали из 12 эскизов.

Помимо авторского коллектива под руководством Андрея Ковальчука, финалистами конкурса стали скульптор Алексей Щитов и архитектор Сергей Тимофеев - участники многочисленных выставок и фестивалей по скульптуре в России и за рубежом. Они разделят призовой фонд в 450 тысяч рублей. Эскиз народного художника России и скульптора Салавата Щербакова, несмотря на высокую оценку экспертного совета, признан не соответствующим условиям конкурса из-за отсутствия такого важного критерия, как уникальность. Поэтому денежный приз перейдет к архитектору Дмитрию Пермякову, эскиз которого занял четвертое место.

Ранее на портале 800-летия Нижнего было проведено народное голосование для определения места установки этого памятника. Большинство проголосовавших (41,7%) выбрало место возле кафедрального собора Александра Невского, со стороны улицы Совнаркомовской. В голосовании приняли участие более 9,8 тысяч нижегородцев.

Напомним, в 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского.