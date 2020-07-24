Гимнастический зал планируется организовать в заброшенном спортзале в районе ЖК "Маршал град" Общество

Здание по адресу ул. Гагарина,17а Фото: КУГИ Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гимнастический зал планируется организовать в заброшенном спортзале в районе ЖК "Маршал град". Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 28 июля 2020 года.

Депутаты комиссии поддержали предложение комитета по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода передать здание по адресу: ул. Гагарина,17а, в региональную собственность.

Речь идет об одноэтажном здании площадью 849,2 кв.м.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Цель: восстановление и реконструкция объекта.