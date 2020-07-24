Здание по адресу ул. Гагарина,17а
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Гимнастический зал планируется организовать в заброшенном спортзале в районе ЖК "Маршал град". Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 28 июля 2020 года.
Депутаты комиссии поддержали предложение комитета по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода передать здание по адресу: ул. Гагарина,17а, в региональную собственность.
Речь идет об одноэтажном здании площадью 849,2 кв.м.
Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
Цель: восстановление и реконструкция объекта.
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