Сбавьте скорость: "лежачие полицейские" установили вдоль нижегородского ЖК "Седьмое небо" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Восемь искусственных дорожных неровностей и сопутствующие дорожные знаки появились на дороге вдоль ул.Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

На решение об оборудовании набережной "лежачими полицейскими" повлияли многочисленные просьбы жителей микрорайона "Седьмое небо", в том числе озвученные в Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Нижегородцы рассказали, что на набережной автолюбители зачастую нарушали скоростной режим.

Сотрудники департамента транспорта и госавтоинспекции Нижегородской области провели совместное выездное совещание по вопросу безопасности движения на этой территории. После этого были установлены неровности для принудительного снижения скорости.

Напомним, в прошлом году родители воспитанников детсада в Перевозе добились установки "лежачих полицейских" после жалоб в соцсетях.