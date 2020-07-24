Крупный астероид сблизится с Землей 5 августа Общество

Орбита астероида Фото: с сайта NASA

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Крупный астероид максимально сблизится с Землей 5 августа. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Речь идет о небесном теле диаметром от 84 до 190 м, получившем название 2009 PQ1.

По данным управления, астероид пролетит на расстоянии 3,2 млн км от Земли со скоростью 13,4 км/c.

Это восьмое сближение астероида с нашей планетой, еще прогнозируется четыре - в 2022, 2137, 2139 и 2150 годах. Отметим, что астероид всегда двигается по одной траектории.

Напомним, что три звездопада могли наблюдать нижегородцы в ночь на 29 июля.

СПРАВКА:

Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Он относится к Аполлонам - группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту.