Крупный астероид сблизится с Землей 5 августа

Орбита астероида
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Крупный астероид максимально сблизится с Землей 5 августа. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Речь идет о небесном теле диаметром от 84 до 190 м, получившем название 2009 PQ1.
По данным управления, астероид пролетит на расстоянии 3,2 млн км от Земли со скоростью 13,4 км/c.
Это восьмое сближение астероида с нашей планетой, еще прогнозируется четыре - в 2022, 2137, 2139 и 2150 годах. Отметим, что астероид всегда двигается по одной траектории.
Напомним, что три звездопада могли наблюдать нижегородцы в ночь на 29 июля.
СПРАВКА:
Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Он относится к Аполлонам - группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту.
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