Дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в бюджет города на 737 млн рублей Экономика

Дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в бюджет города на 2020 год. Такое решение было принято на заседании 29 июля.

Доходная и расходная части бюджета увеличены на 737,1 млн рублей, из них 637,1 млн рублей – межбюджетные трансферты, 100 млн рублей – собственные доходы бюджета, полученные городом в виде дивидендов по акциям АО "Теплоэнерго".

По информации директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, 178,4 млн рублей из средств межбюджетных трансфертов будет выделено на возмещение части затрат трем муниципальным и одному частному транспортным предприятиям в связи с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, дополнительно МП "Нижегородское метро" будет направлено 30 млн рублей за счет собственных средств бюджета города.

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нижнем Новгороде во второй половине 2020 года из средств межбюджетных трансфертов будет направлено 350 млн рублей в виде софинансирования, на реконструкцию автомобильной дороги по улице Ильинская на участке от улицы Добролюбова до улицы Маслякова - 42,1 млн рублей, на ремонт подземного пешеходного перехода на площади Лядова - 27,5 млн рублей.

Еще 64,8 млн рублей из собственных средств бюджета города планируется направить на прочистку и ремонт ливневой канализации, в том числе на ремонт системы канализации ливневых стоков на улице Алексеевская и на ремонт и расчистку водовыпуска в реку Кова в районе улицы Ковалихинская.

Кроме того, 2,9 млн рублей будет направлено на вывоз мусора с территории муниципальных кладбищ, 27,1 млн рублей – на снос самовольно установленных и аварийных сараев и гаражей.

На основании обращений депутатов 0,1 млн рублей из средств резервного фонда будет выделено на содержание учреждений образования.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составит 36 млрд 840,8 млн рублей, расходная - 37 млрд 856,4 млн рублей, дефицит -1 млрд 015,6 млн рублей.