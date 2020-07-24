Нижнему Новгороду пока не удалось передать ливневки в концессию "Водоканалу" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижнему Новгороду пока не удалось осуществить планируемую ранее передачу в концессию "Нижегородскому водоканалу" городских ливневок. В связи с тем, что ливневки остались в пользовании города, на их содержание приходится тратить бюджетные средства. Так в 2020 году на прочистку и ремонт ливневой канализации в Нижнем Новгороде планируется направить почти 65 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 28 июля.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год планируется увеличить на 737,1 млн рублей.

Из них 17,8 млн рублей предлагается направить на прочистку (15,7 млн рублей) и ремонт (2,1 млн рублей) ливневой канализации на автомобильной дороге на набережной Гребного канала на участке от Казанского до Лысогорского съезда;

- 28,1 млн рублей – на промывку коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации;

- 9,4 млн рублей – на ремонт системы канализации ливневых стоков на улице Алексеевская;

- 9,5 млн рублей – на ремонт и расчистку водовыпуска в реку Кова в районе улицы Ковалихинской.

Кроме того, 2,9 млн рублей будут направлены на вывоз мусора с территории муниципальных кладбищ. Еще 30 млн рублей за счет собственных доходов бюджета города планируется направить на возмещение части затрат МП "Нижегородское метро" из-за распространения коронавирусной инфекции.

Еще 178,4 млн рублей будет выделено МП "Нижегородпассажиравтотранс" за счет средств межбюджетных трансфертов.

Также 350 млн рублей предлагается направить на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нижнем Новгороде в 2020 году, 42,1 млн рублей – на реконструкцию автомобильной дороги по улице Ильинская на участке от улицы Добролюбова до улицы Маслякова, 27,5 млн рублей – на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

На основании обращений депутатов 0,1 млн рублей из средств резервного фонда будет выделено на содержание учреждений образования.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составит 36 млрд 840,8 млн рублей, расходная – 37 млрд 856,4 млн рублей, дефицит – 1 млрд 015,6 млн рублей.

Решение будет принято на внеочередном заседании нижегородской Думы 29 июля 2020 года.

Напомним, ранее нижегородская мэрия попросила у правительства софинансирования работ по приведению в порядок ливневной канализации. Работы оцениваются в 137 млн рублей.

Отметим, что в первом полугодии 2020 года на содержание ливневок выделено 12,4 млн рублей, на второе – 13,9 млн рублей.

Проведенное в 2019 году о техническое обследование 429,9 км ливневых сетей города, 24 станций и пяти очистных сооружений показало, что 90% инфраструктуры находится в предаварийном и аварийном состоянии.

Напомним, в январе 2019 года нижегородская администрация предложила передать ливневки и фонтаны в концессию "Водоканалу". Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц). Договор планировалось заключить в 2020 году.

В мае 2020 года в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, пояснил, что соответствующее решение будет рассматриваться уже новым составом администрации города.

"Сейчас мы остались на том же месте, где были 2 года назад", - заявлял главный инженер управления инженерной защиты города Сергей Степанов на заседании 17 июня 2020 года.

Напомним также, что 8 мая после ливня центр Нижнего Новгорода в очередной раз затопило. В том числе, сильно подтопило участок на ул.Б.Покровской. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом. Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.