"Ростелеком-ЦОД" начал строительство московского дата-центра с максимальным уровнем надежности Общество

"Ростелеком-ЦОД" приступил к строительству дата-центра в Москве с максимальным уровнем надежности (Tier IV). Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Новый дата-центр появится на юго-востоке Москвы по адресу: Остаповский проезд, 22 (стр. 4). Площадка общей площадью 10 150 м² вместит 2 тысячи стоек по 5 кВт каждая. Общая мощность дата-центра составит 17 мВт.

Проектирование и строительство нового дата-центра ведется по стандартам международного института Uptime Institute, добавили в "Ростелеком". В проекте заложен максимально возможный уровень надежности и безопасности дата-центра — Tier IV. Четвертый уровень надежности означает, что все элементы систем и каналы распределения не только зарезервированы, но и защищены от физического разрушения: расположены в отдельных помещениях или проходят разными путями в защищенных коробах. Дата-центр такого уровня гарантирует бесперебойное электроснабжение и непрерывное охлаждение ИТ-оборудования при любом отказе систем дата-центра.

"Ростелеком-ЦОД" планируют сертифицировать дата-центр на соответствие требованиям стандарта Tier IV по трем направлениям Uptime Institute: проектная документация (Design), готовый объект (Facility) и эксплуатация (Operational Sustainability). На сегодняшний день в России нет дата-центров, которые бы подтвердили уровень Tier IV по всем трем направлениям сертификации.

"Строительство нового дата-центра ведет объединенная команда “Ростелеком-ЦОД” и DataLine, которая присоединилась к нам в начале этого года. Мы планируем использовать опыт коллег в прохождении сертификации по стандарту Uptime Institute и совместно внедрять наши лучшие практики по созданию отказоустойчивой инфраструктуры и грамотному управлению дата-центром", — сказал вице-президент "Ростелеком" Павел Каплунов.

Дата-центр будет вводиться в эксплуатацию поэтапно: первые 500 стойко-мест запустят во второй половине 2021 года. Выход на полную мощность намечен на середину 2022 года.

В 2020 году "Ростелеком-ЦОД" планирует запустить в эксплуатацию два дата-центра в Москве на 1 050 стоек, а также несколько площадок в регионах: в Санкт-Петербурге на 800 стоек и ЦОД в Новосибирске на 300 стоек.