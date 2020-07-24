Нижегородцам предложили выиграть полёт на аэростате в День города, 15 августа. Об этом сообщили в департаменте культуры.
Для того, чтобы выиграть полёт на аэростате, необходимо подписаться на группу департамента культуры ВКонтакте; сделать репост записи и закрепить её на своей странице; добавить к репосту своё поздравление городу с праздником или написать самые интересные воспоминания, связанные с Нижним Новгородом.
Победители конкурса будут выбраны в прямом эфире ВКонтакте 12 августа.
Аэростаты начнут летать над городом 15 августа в 18:00.
Напомним, День города в этом году пройдет под знаком отказа от широких массовых мероприятий.
Блок "Смотри!":
с 9:00 до 16:00 на Гребном канале планируется рыболовный турнир "Кубок Нижнего". Принять участие в турнире смогут не более 100 человек единовременно. Нужна предварительная регистрация.
Блок "Гордись!":
Он включает в себя традиционную церемонию возложения цветов к памятнику основателям города и к могиле Козьмы Минина. В этом году церемония будет закрытой. Также в этот день наградят лауреатов Премии города Нижнего Новгорода и добровольцев, которые приняли участие в мероприятиях по соблюдению мер безопасности в период пандемии.
Блок "Действуй!":
Этот блок позволит нижегородцам выбрать дворы, где в сентябре пройдут масштабные субботники. Заявки можно подать на специальном сайте, из них отберут 100. В сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация, в этих дворах организуют субботники.
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