лукойл
Последние новости рубрики Культура и отдых
29 июля 2020 12:39  [122] Нижегородцам предложили выиграть полёт на аэростате в День города
29 июля 2020 11:54  [132] Нижегородские школы и центры творчества организовали для детей и подростков "Летний календарь событий"
28 июля 2020 13:10  [671] Татьяна Маврина назначена директором нижегородского театра оперы
28 июля 2020 11:12  [227] Нижегородский планетарий открывается для посетителей
27 июля 2020 13:42  [366] ТЮЗ предложил нижегородцам обсудить дизайн-проект реконструкции здания театра
26 июля 2020 11:39  [751] День ВМФ без фонтанов: нижегородцев приглашают посетить онлайн московский Музей Победы
25 июля 2020 12:23  [671] Концепцию создания Музейной набережной обсудили в Нижнем Новгороде
24 июля 2020 13:39  [1028] Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest"
24 июля 2020 13:24  [886] Стали известны победители конкурсной программы "Горький-Fest"
23 июля 2020 20:32  [1843] Власти рассказали о правилах празднования Дней памяти Серафима Саровского в 2020 году
Культура и отдых

Нижегородцам предложили выиграть полёт на аэростате в День города

29 июля 2020 12:39  [122] Культура и отдых

Нижегородцам предложили выиграть полёт на аэростате в День города, 15 августа. Об этом сообщили в департаменте культуры.

Для того, чтобы выиграть полёт на аэростате, необходимо подписаться на группу департамента культуры ВКонтакте; сделать репост записи и закрепить её на своей странице; добавить к репосту своё поздравление городу с праздником или написать самые интересные воспоминания, связанные с Нижним Новгородом.

Победители конкурса будут выбраны в прямом эфире ВКонтакте 12 августа.

Аэростаты начнут летать над городом 15 августа в 18:00.

Напомним, День города в этом году пройдет под знаком отказа от широких массовых мероприятий.

Блок "Смотри!":
с 9:00 до 16:00 на Гребном канале планируется рыболовный турнир "Кубок Нижнего". Принять участие в турнире смогут не более 100 человек единовременно. Нужна предварительная регистрация.

Блок "Гордись!":
Он включает в себя традиционную церемонию возложения цветов к памятнику основателям города и к могиле Козьмы Минина. В этом году церемония будет закрытой. Также в этот день наградят лауреатов Премии города Нижнего Новгорода и добровольцев, которые приняли участие в мероприятиях по соблюдению мер безопасности в период пандемии.

Блок "Действуй!":
Этот блок позволит нижегородцам выбрать дворы, где в сентябре пройдут масштабные субботники. Заявки можно подать на специальном сайте, из них отберут 100. В сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация, в этих дворах организуют субботники.

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph