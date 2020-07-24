Нижегородцев ждет жара +30°, МЧС предупреждает об опасных явлениях Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев, что сегодня в области ожидаются чрезвычайные ситуации.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня — 29 июля, в регионе ожидается жара до +30°.

Такое неблагоприятное погодное явление может привести к чрезвычайным ситуациям: природным пожарам и распространению огня на жилые дома. Причем количество пожаров при такой погоде увеличивается.

Напомним, что в начале недели синоптики прогнозировали жаркую, но душную погоду и ежедневные дожди.