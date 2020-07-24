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Общество

Лесовосстановление проведено на 20 тысяч га в Нижегородской области

29 июля 2020 15:07  [83] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Лесовосстановление проведено на 20 тысяч га в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин добавил, что темпы лесовосстановления в регионе позволяют делать прогноз о том, что к 2024 году баланс выбытия и создания лесов – ключевой показатель экологического потенциала - впервые за последнее десятилетие будет зафиксирован на уровне 100%, то есть площадь лесного фонда не будет уменьшаться.

"В этом году в рамках национального проекта "Экология" одним из важных направлений остается уход за лесными культурами, который специалисты проведут на площади 42 тысяч га. Пандемия не повлияла на наши планы: необходимый перечень мероприятий уже проведен на половине этих территорий", - продолжил губернатор Нижегородской области.

В комплекс мер по воспроизводству лесов, кроме посадки леса, входят мероприятия по уходу за молодыми деревьями; рыхление почвы, уничтожение сорняков, оправка растений от засыпания листвой и почвой, внесение удобрений; лесоводственные уходы, которые предполагают удаление второстепенных древесных и кустарниковых пород, а также регулирование густоты главной культивируемой породы.

"Также впереди осенний этап лесокультурных работ, в рамках которого на землях лесного фонда планируется высадить более 1000 гектаров нового леса", - рассказал директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Напомним, 9 июля этого года в рамках нацпроекта "Экология" в Урене открылась новая лесопожарная станция III типа. Также лесники получили 40 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники, 140 единиц оборудования.

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