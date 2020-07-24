"Нижегородский теплоход" построил очередной рейдовый катер Общество

Фото: с сайта завода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Завод Нижегородский Теплоход" построил рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения. Об этом сообщается на сайте завода.

Судно сошло со стапеля 28 июля 2020 года. Оно получило название "Павел Симонов" в честь первого начальника управления по судоподъему затонувших судов на Северном море и Мурманском районе.

Речь идет о катере проекта 23040. До 25 октября он будет направлен в порт приписки на Северный флот.

Ранее сообщалось, что завод "Нижегородский теплоход" построил четыре больших гидрографических катера в рамках контракта с министерством обороны России.

СПРАВКА:

Судно проекта 23040 является однопалубным катером со стальным корпусом с ледовыми усилениями, одноярусной алюминиевой надстройкой (рубкой), двухвальной дизельной энергетической установкой с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством.

Длина катера составляет 28,09 м, ширина - 5,56 м; скорость хода - около 13,7 узлов, экипаж - три человека, водолазы - пять человек.

Назначение катера - водолазное обеспечение подводно-технических работ на глубинах до 60 м при волнении моря до трех баллов; проведение водолазных работ двумя водолазами одновременно; участие в аварийно-спасательных; обследование дна акваторий, затонувших объектов и гидротехнических сооружений; тушение пожаров на кораблях и судах; поиск затонувших объектов и находящихся за бортом людей.