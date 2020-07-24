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Общество

"Нижегородская область усилила подготовку к иммунизации населения", - Глеб Никитин

29 июля 2020 17:55  [1] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин 29 июля провел в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в совещании принял участие глава региона Глеб Никитин.

"Президент поручил приложить особые усилия к профилактической работе перед началом осенне-зимнего периода", - пояснил он добавив, что в первую очередь это касается прививок от гриппа.

"На сегодняшний день планируется привить более половины населения Нижегородской области. В абсолютных цифрах это почти 1 миллион 540 тысяч человек. Для иммунизации будет сформировано 287 прививочных медицинских бригад на всей территории региона", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что для снижения количества заболеваний органов дыхания, в том числе пневмоний, в Нижегородской области проводится иммунизация населения от пневмококковых инфекций. Средства областного бюджета на закупку вакцины выделяются для иммунизации лиц старше 50 лет, состоящих на диспансерном учете по поводу болезней органов дыхания, и лиц призывного возраста.

"В 2020 году выделено более 31 млн рублей, закуплено 28 607 доз вакцины. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году", - рассказал губернатор.

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