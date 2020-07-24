Cтроительство развязки на Циолковского начнется только после организации объезда по ул.Новосоветской Общество

Cтроительство транспортной развязки на ул.Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода начнется только после решения вопроса об организации временной объездной дороги по ул.Новосоветской с выходом на ул.Станиславского.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, такую информацию озвучил заместитель главы региона Сергей Морозов.

В настоящее время подрядчик - ООО "Дорожная строительная компания" (ООО "ДСК") уже получил разрешение на строительство транспортной развязки, однако возведение объекта не начнется, пока не будет решен вопрос с минимизацией неудобств передвижения по дороге для жителей.

Н временной объездной дороге по улице Новосоветской с выходом на улицу Станиславского предстоит создать переезд через железнодорожные пути. Только после этого и отладки схемы движения транспортных потоков подрядчик в полной мере приступит к подготовительным и строительно-монтажным работам, ограничив движение транспорта на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской.

На весь срок строительства закрывается движение транспорта на участке улицы Циолковского - от улицы Культуры до Торфяной. На остальном протяжении улиц Циолковского и Светлоярской транспорт будет передвигаться по существующей проезжей части с введением ограничений с обеих сторон. На улице Культуры, в районе перекрестка с улицей Циолковского, закроют половину проезжей части, транспорт будет двигаться по двум полосам (по одной - в каждую сторону). Также вначале планируется закрыть движение транспорта на улицах Станиславского и Лобачевского. Подъезд к нужным объектам будет осуществляться через соседние улицы.

"Схемы объезда этого участка, как для общественного, так и для личного транспорта проработаны. Да, путь на работу у жителей Сормова будет занимать чуть больше времени. Но развязка необходима для того, чтобы в будущем ликвидировать пробку, которая постоянно образуется из-за железнодорожного переезда", - добавил Сергей Морозов.

Напомним, на время строительных работ уже выбраны объездные маршруты

1. С ул. КИМа и далее по ул. Хальзовской, ул. Свободы и ул. Коминтерна;

2. По ул. Баренца и затем по ул. Старая канава, ул. Сутырина, пер. Союзному;

3. По пр. Кораблестроителей и далее по ул. Коновалова и ул. Федосеенко.

Для местных жителей на всех этапах строительства будет организован объезд закрытой для движения зоны по улицам Светлоярской, Торфяной и Федосеенко.

Кроме того, для снижения социальной напряженности на период строительства объекта прорабатывается вопрос создания временной объездной дороги по ул. Новосоветской с выходом на ул. Станиславского с устройством железнодорожного переезда.

С учетом изменившейся схемы движения будет скорректирована работа светофоров. Дополнительный светофорный объект планируется установить на выезде на ул. Федосеенко с ул. Торфяной, чтобы сделать безопасным поворот налево для тех, кто выберет этот путь объезда.

Кроме того, с 1 августа 2020 года для объезда заторов организуется движение электропоездов от станции Починки (проспект Кораблестроителей) до станции Варя (Сормовское шоссе).

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Проект реализуется в рамках направления "Среда 800" инфраструктурной программы "Город 800". Программа "Город 800" – это центральная часть подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.