Первая городская электричка совершила тестовую поездку в Нижнем Новгороде Общество

Первая городская электричка совершила тестовую поездку в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства региона

Первая городская электричка совершила тестовую поездку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Электропоезд проехал по маршруту от станции Починки (проспект Кораблестроителей) до станции Варя (Сормовское шоссе). Время в пути заняло 10 минут. Электропоезда также будут останавливаться в центре Сормова, на платформе в районе улицы Щербакова

Напомним, что городские электрички начнут курсировать по Нижнему Новгороду в формате наземного метро ежедневно с 1 апреля ежедневно с 05:35 до 22:20. На маршруте будет представлен электропоезд серии ЭП3Д, состоящий из четырех вагонов. Всего предполагается 33 пары электричек (или 33 рейса). Расплачиваться за проезд можно транспортной картой "Ситикард" по городским тарифам.

Этот вид транспорта организован в связи с предстоящим строительством транспортной развязки на улице Циолковского.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проект строительства развязки на Циолковского — долгожданный не только для жителей Сормовского района, но и для всех горожан.

"Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Проект реализуется в рамках инфраструктурной программы "Город 800" — центральной части подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Четырехполосная эстакада станет важным наследием 800-летия", - говорил ранее глава региона.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

На время строительства развязки уже определены объездные маршруты. Все действующие маршруты общественного автотранспорта в Сормовском районе будут сохранены и скорректированы с учетом дорожной ситуации.