Администрация Дзержинска назвала причину иска ФОКа к Филиппу Киркорову Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Филипп Киркоров

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Причиной иска дзержинского физкультурно-оздоровительного комплекса (Окская набережная,5А) к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову стала односторонняя отмена концерта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Иск на 50 тысяч рублей подан 22 июля 2020 года. В администрации пояснили, что это сумма неустойки, которую певец должен спортивному комплексу.

Дело в том, что в июле 2019 года он заключил с ФОКом договор аренды помещения для проведения концерта, который должен был состояться в ноябре того же года. Стоимость аренды составила 150 тысяч рублей.

Однако, за неделю до этой даты Филипп Киркоров сообщил в СМИ, что концерт отменен. Руководство ФОКа он об этом не проинформировал. До 1 ноября, как было оговорено в договоре, арендную плату он также не перечислил.

ФОК направил ему претензию, ответ на которую не получил до сих пор.

"Помещения ФОК для организации концертов разного уровня предоставляются на праве аренды регулярно. Ранее такого рода неприятностей не возникало", - отметили в администрации Дзержинска.

Иск будет рассматриваться в арбитражном суде Москвы.