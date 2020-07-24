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Два человека погибли в ДТП в Сарове из-за наезда на столб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Рано утром 30 июля поступило сообщение о наезде транспортного средства на столб освещения.
Подробности происшествия уточняются. Известно только, что погибли двое.
Напомним, накануне ночью,29 июля, иномарка с водителем и пятью пассажирами опрокинулась в кювет под Семеновом. В результате ДТП один из пассажиров находится в коме.
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