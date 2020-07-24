Два человека погибли в ДТП в Сарове из-за наезда на столб Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП в Сарове из-за наезда на столб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Рано утром 30 июля поступило сообщение о наезде транспортного средства на столб освещения.

Подробности происшествия уточняются. Известно только, что погибли двое.

Напомним, накануне ночью,29 июля, иномарка с водителем и пятью пассажирами опрокинулась в кювет под Семеновом. В результате ДТП один из пассажиров находится в коме.