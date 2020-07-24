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Политика

Глеб Никитин поблагодарил депутатов ЗС НО за работу в период пандемии

30 июля 2020 10:35  [91] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил депутатов Законодательного собрания Нижегородской области за четкую и слаженную работу в период распространения коронавируса. Напомним, 30 июля 2020 года в режиме видеоконференцсвязи он выступает с отчетом о работе правительства региона в 2019 году.

"На фоне происходящих событий, обусловленных прежде всего пандемией коронавируса, всех гораздо больше волнует не то, как мы прожили 2019-й, чего достигли, а что предпринимаем сегодня для стабилизации экономической ситуации и дальнейшего развития региона, что будем делать в ближайшем будущем", - отметил Глеб Никитин.

"В последние месяцы практически крылатой стала фраза о том, что после пандемии мы уже никогда не станем прежними. Отчасти это так. Мы столкнулись с тем, с чем никогда раньше не сталкивались. Учились на ходу, оперативно принимали решения. И прежде всего я хочу выразить огромную благодарность депутатскому корпусу за эту слаженную, четкую работу. Хочу поблагодарить своих коллег из правительства, волонтеров, представителей силовых структур - всех тех, кто в этой ситуации максимально мобилизовался и действовал молниеносно, с колес, но при этом эффективно, не считаясь с личным временем", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

"Есть вещи, которые для нас были и остаются неизменными. Сложная ситуация, в которой все мы оказались, - не повод отказываться от принятых на себя обязательств и ответственности. Заверяю вас: все намеченное будет выполнено в срок и на достойном уровне: и национальные проекты, и социальные обязательства, и важные инфраструктурные инициативы", - добавил Глеб Никитин.

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