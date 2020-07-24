"К вызовам текущего года мы подошли с достаточно хорошим запасом прочности", - Глеб Никитин Политика

Рост ВРП Нижегородской области по итогам 2019 года составил 3%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, представляя депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности областного правительства за прошлый год.

По словам главы региона, устойчивый рост в течение последних трех лет привел к тому, что по многим экономическим показателям Нижегородская область значительно опередила среднероссийские значения.

"К вызовам текущего года мы подошли с достаточно хорошим запасом прочности. По ВРП прибавили 3%, хотя ожидали роста в диапазоне 2% (рост ВВП в России в 2019 году составил 1,3%. – прим.), и теперь соответствуем целевой установке президента России Владимира Путина - выйти на среднемировые темпы роста. В ключевой для нас отрасли - обрабатывающей промышленности - рост также вдвое больше, чем в среднем по стране - 5,2%. Традиционно это было достигнуто благодаря работе наших главных высокотехнологичных секторов: производителям автомобилей, машин и оборудования, предприятиям судо- и авиастроения, химической промышленности, нефтепереработки и металлургии", - рассказал Глеб Никитин.

Отчетный год оказался успешным и для сельского хозяйства – прирост объема сельхозпродукции составил 3,8% по сравнению с 2018-м.

"Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ превысил даже уровень 2017 года, когда проходила подготовка к Чемпионату мира по футболу: он составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м", - отметил Глеб Никитин.