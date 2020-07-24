Банк "Открытие" во время пандемии нарастил розничное кредитование Бизнес

Банк "Открытие" объявил о росте розничного кредитного бизнеса по итогам I полугодия 2020 года.

Как сообщает пресс-служба банка, кредитный портфель физических лиц с начала года вырос на 13% до 387 млрд рублей. При этом наибольший рост продемонстрировала ипотека, объем которой увеличился на 17% до 191 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов вырос на 11,8% до 180 млрд рублей.

Выдачи (в первую очередь кредитов наличными) также продолжили расти и составили 110 млрд рублей по итогам 6 месяцев, что на 36% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе добавили, что важнейшим приоритетом в работе банка в период пандемии стала поддержка клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. За полгода 1 965 человек с суммарными обязательствами свыше 2,5 млрд рублей воспользовались программами кредитных каникул в "Открытии". Еще 1 772 клиента смогли улучшить свои жилищные условия с помощью программы ипотечного кредитования "Госпрограмма 2020" (всего в рамках программы выдано свыше 5 млрд рублей).

Кроме того, заботясь о здоровье клиентов, банк расширил перечень продуктов, доступных для доставки на дом. Теперь клиенты могут оформить онлайн кредитные карты и кредиты наличными. В удобное время и место продукт доставят представители банка, которые не просто передают карту и подписывают документы, но и отвечают на вопросы клиентов. Кроме того, банк запустил сервис электронной регистрации ипотечных сделок, который позволил клиентам приобретать жилье на вторичном рынке даже в период ограничений в работе МФЦ.

"Несмотря на пандемию, по итогам первого полугодия кредитный бизнес банка "Открытие" продемонстрировал рост основных показателей, - комментирует Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие".

"Наиболее тяжелым месяцем был апрель, когда мы наблюдали резкое падение спроса населения на кредитные продукты. Однако уже во второй половине мая рынок кредитования начал восстанавливаться. Наша активная работа с заемщиками, привлекательные условия по продуктам, интенсивное развитие дистанционных каналов и, конечно, программы господдержки позволили "Открытию" удержать свои позиции на рынке розничного кредитования", - добавил он.