Наталья Назарова ознакомилась с ходом строительства очистных сооружений на Волге в Ворсме Общество

Фото: пресс-служба Натальи Назаровой

Депутат Государственной Думы, член фракции "Единой России" Наталья Назарова 29 июля посетила с рабочим визитом посетила Павловский район, где ознакомилась с ходом строительства очистных сооружений на Волге. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Строительство очистных сооружений закрытого типа ведется в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в городе Ворсма.

Как пояснили в пресс-службе, работы стартовали еще в 2019 году. Все агрегаты на объектах соответствуют высоким европейским стандартам, они позволят исключить попадание грязных сточных вод в бассейн реки. Часть оборудования производит Чехия, поставщиками других являются предприятия Нижегородской области. Техника позволит очищать до пяти тысяч кубометров канализационной воды в сутки. Если старые очистные позволяли подключить 120 частных и 58 многоквартирных домов, то новые — порядка 2 800 частных домов.

Планируется, что к новым системам очистки сточных вод можно будет подключить не только Ворсму, но и Ясенцы, Грудцино и Комарово. Как отмечают подрядчики, коронавирусная инфекция особо не повлияла на ход строительства, все работы идут в срок.

"Это действительно уникальные сооружения, собравшие в себя передовой мировой опыт. Они не будут распространять запахи и тревожить жителей. И, пожалуй, самое главное, по итогу будет поступать чистая вода в местную реку, – сказала Наталья Назарова.

"Волга сейчас переживает не лучшие времена, мы озабочены ее судьбой. И практический шаг для ее оздоровления – эта государственная программа. Ее реализация — это решение правильное и долгожданное. Задача минимум – построить очистные сооружения, задача максимум - в несколько раз снизить сбросы загрязненных сточных вод в нашу Волгу", - добавила депутат.

В этот же день парламентарий посетила Торговый дом "Ворсма", который создает передвижные медицинские комплексы на базе автобусов, произведенных предприятиями Группы "ГАЗ". Такие комплексы предназначены для проведения лабораторной и функциональной диагностики всех категорий населения вне стационарных лечебных учреждений. Как рассказали представители предприятия, в настоящее время разработано и сертифицировано более 30 типов передвижных медицинских комплексов, зачастую которым нет аналогов в нашей стране.

"Одним из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение" можно считать федеральный проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи. Он включает в себя и развитие медицинской помощи в сельских населенных пунктах. И такие комплексы как нельзя кстати. Они мобильны и могут доехать до самых отдаленных точек. Поэтому нужно поддерживать отечественный автопром и тиражировать опыт предприятия", - подчеркнула Наталья Назарова.