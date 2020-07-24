Перевозчиков Нижегородской области освободили от транспортного налога Общество

Перевозчиков Нижегородской области освободили от транспортного налога

Депутаты Законодательного собрания приняли изменения в закон "О транспортном налоге", внесенные губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Соответствующий закон был принят в двух чтениях на заседании 30 июля 2020 года.

Закон предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют регулярные перевозки автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Поддержка оказывается в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Льгота будет предоставлена организациям за налоговый период 2020 года, а индивидуальным предпринимателям – за налоговый период 2019 года (учитывая, что срок уплаты за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020-го).

"Депутаты Законодательного собрания направляли в региональное правительство свои предложения по поддержке транспортных предприятий. Правительство области оперативно приняло решение об оказании помощи, был разработан целый комплекс мер. И сегодняшнее решение – один из шагов его реализации. Важно, что налоговая льгота будет предоставляться перевозчикам вне зависимости от их формы собственности. Мы и в дальнейшем будем продолжать совместную работу, направленную на совершенствование мер поддержки", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев.

"Сфера пассажирских автомобильных перевозок входит в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Ранее мы разработали и уже заложили в бюджет более 500 млн. рублей на реализацию целого комплекса мер поддержки транспортных предприятий. Это, в частности, компенсация ряда затрат на их постоянные расходы: закупку топлива, оплату электроэнергии и выплату зарплат. Отмена транспортного налога станет дополнительной мерой поддержки и позволит добросовестным перевозчикам выделить в этом году больше средств на первоочередные нужды", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для получения льготы налогоплательщик должен представить в налоговый орган по окончании налогового периода письменное подтверждение от уполномоченного органа (министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области либо орган местного самоуправления), об отсутствии нарушений. При выявлении нарушений со стороны налогоплательщика налог подлежит уплате в бюджет за налоговый период в полном объеме.