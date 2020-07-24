Комитет ЗС НО поддержал инициативу об освобождении перевозчиков от транспортного налога Общество

Профильный комитет Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам поддержал предложение освободить от транспортного налога перевозчиков. Депутаты рассмотрели проект изменений в закон "О транспортном налоге", внесенный губернатором, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Цель законопроекта

В связи с распространением коронавирусной инфекции произошло значительное снижение пассажиропотока. Вместе с тем, перевозчики исполняют взятые на себя обязательства.

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют регулярные перевозки автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Льгота будет предоставлена организациям за налоговый период 2020 года, а индивидуальным предпринимателям – за налоговый период 2019 года (учитывая, что срок уплаты за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020-го).

"В апреле текущего года пассажиропоток в регионе упал более чем на 70%, при этом свои обязательства перед жителями большинство перевозчиков продолжали исполнять. Отмена транспортного налога позволит компаниям восстановить потери пикового периода самоизоляции", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для получения льготы налогоплательщик должен представить в налоговый орган по окончании налогового периода письменное подтверждение от уполномоченного органа (министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области либо орган местного самоуправления), об отсутствии нарушений. При выявлении нарушений со стороны налогоплательщика налог подлежит уплате в бюджет за налоговый период в полном объеме.

"Еще в начале действия ограничений в связи с пандемией коронавируса у нас сформировался подход, что по мере возможностей Нижегородская область будет оказывать меры поддержки предприятиям и предпринимателям. В первую очередь, тем, кто наиболее пострадал от действующих ограничений. Одна из таких отраслей – пассажирские перевозки. Поэтому сегодня мы приняли решение рекомендовать Законодательному Собранию поддержать законопроект, внесенный губернатором, о предоставлении льгот по транспортному налогу для перевозчиков, в том числе частников, которые выполняли государственный и муниципальный заказ по утвержденным рейсам при существенном снижении пассажиропотока", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания 30 июля.