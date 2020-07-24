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Бизнес

Льготы по налогу на прибыль введены для нижегородских организаций

30 июля 2020 15:20  [98] Бизнес

Депутаты Законодательного собрания одобрили изменения в закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области" на заседании 30 июля 2020 года.

В настоящее время федеральными органами власти внесен ряд изменений в федеральное законодательство, регулирующее предоставление налоговых льгот на региональном уровне. 

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, в региональный закон вносятся положения, ограничивающие предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций до 1 января 2023 года.

Также предлагается увеличить срок предоставления льготы по налогу на имущество организаций для крупных инвестиционных проектов.

В действующей редакции закона области срок применения льготы по налогу на имущество организаций ограничен простым сроком окупаемости инвестиционного проекта, но не более 5 лет.

Учитывая, что длительные и капиталоемкие инвестпроекты сильнее подвержены рыночным рискам, для инвесторов, реализующих приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области с объемом инвестиций более 40 млрд рублей, законопроектом устанавливается срок действия льготы по налогу на имущество организаций не более 20 лет со дня, определенного инвестиционным соглашением, но не более срока окупаемости инвестпроекта с учетом ставки дисконтирования.

Ставка дисконтирования устанавливается равной значению ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на дату подачи инвестором или другим субъектом инвестиционной деятельности заявки на присвоение инвестиционному проекту статуса приоритетного.

"Поскольку инвесторы с 2023 года не смогут воспользоваться льготой по налогу на прибыль, сегодня для инвесторов, реализующих долгосрочные и капиталоемкие инвестпроекты, вводятся дополнительные меры поддержки – увеличивается срок предоставления льготы по налогу на имущество на срок окупаемости инвестиционного проекта с учетом дисконтирования, но не более 20 лет. Эта мера вводится для инвесторов, заключивших соглашения после 1 января 2020 года. Эта мера государственной поддержки будет для инвесторов стимулирующим фактором. Я уверен, что эти изменения дадут возможность крупным инвесторам рассчитывать свои финансы на долгосрочный период, что позволит им грамотно построить бизнес-планы в соответствии с возможностями предприятий", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

"Крупные инвестпроекты – это, в первую очередь, большое число работающих на производствах людей, которым важно чувствовать себя уверенно. Увеличение срока действия льготы по налогу на имущество позволит организациям направить высвободившиеся средства, в том числе, на выплату зарплат, сохранение соцпакетов и проекты развития", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В своем отчете Глеб Никитин рассказал о том, что объем инвестиций в экономику Нижегородской области вырос на 4,2% за 2019 год. Всего в экономику области в минувшем году инвестировано 292,6 млрд рублей.

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