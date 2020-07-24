Объем инвестиций в экономику Нижегородской области вырос на 4,2% за 2019 год Политика

Объем инвестиций в экономику Нижегородской области вырос на 4,2% за 2019 год. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин, представляя депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности областного правительства за прошлый год.

Напомним, ранее были созданы ТОСЭР в Володарске и Решетихе, особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске и запущен "Электронный инспектор".

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга-2020. Регион поднялся на 39 позиций в сравнении с прошлым годом – на 18-е место.

"Всего в экономику области в минувшем году инвестировано 292,6 млрд рублей. Это на 4,2% больше, чем в 2018 году. Работа, проделанная правительством в 2019-м, позволила региону войти в топ-20 национального инвестиционного рейтинга-2020", - отметил Глеб Никитин.

Продолжает работу по поддержке инвесторов Корпорация развития региона. Среди крупнейших сопровождаемых проектов на сегодняшний день - строительство нового тепличного комплекса на Бору (ООО "УК "Технологии тепличного роста", планируемая проектная мощность – 15 тысяч тонн овощей в год, 5,1 млрд рублей инвестиций), завода по выпуску дизельного топлива качества "Евро-5" в Дзержинске мощностью 200 тысяч тонн в год (АО "НПП Макстон-Дзержинск", порядка 5 млрд рублей инвестиций). Также на территории Дзержинска ведется проектирование нового завода по производству керамической плитки (ООО "Юникерамикс") мощностью 25 млн кв м в год. Объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей.

"В настоящее время Корпорация ведет работу по почти 70 инвестиционным проектам (47 из них находятся в стадии реализации, 19 – в стадии подбора площадки). Общий объем инвестиций по ним превышает 150 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе будет создано более 15 тысяч новых рабочих мест", - добавил Глеб Никитин.

Основные показатели отчета губернатора по другим направлениям

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018 годом.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей.

Миграционный прирост в Нижегородской области за прошлый год составил 6430 человек.

Построено семь ФАПов.

Отремонтировано 828 км дорог.