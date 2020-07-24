ЗС НО приняло закон о предоставлении земли под транспортную инфраструктуру без торгов Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области приняло во втором чтении изменения в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента по итогам заседания 30 июля 2020 года. Документ был внесен губернатором Нижегородской области.

Изменения касаются вопроса предоставления в аренду юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области, муниципальной собственности, а также государственной, собственность на которые не разграничена, для реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Это предлагается делать без проведения торгов.

Такими объектами транспортной инфраструктуры могут быть автовокзалы, автостанции, транспортно-пересадочные узлы. Строительство объектов должно быть предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Нижегородской области.

Кроме того, масштабный инвестиционный проект, направленный на строительство объектов транспортной инфраструктуры, должен предусматривать увеличение количества рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого он размещается, увеличение поступлений от налогов.

Также в муниципальных образованиях, за исключением Нижнего Новгорода, речь идет о строительстве автостанции либо транспортно-пересадочного узла, обеспечивающих возможность отправления более 250 человек в сутки, или автовокзала, обеспечивающего возможность отправления более тысячи человек в сутки. В Нижнем Новгороде – это строительство автовокзалов либо транспортно-пересадочных узлов, обеспечивающих возможность отправления более тысячи человек в сутки.

"Проект закона направлен на развитие общественной транспортной инфраструктуры. При этом ко второму чтению мы внесли поправки, которые я считаю принципиально важными. В здании автовокзала или транспортно-пересадочного узла, которое будет построено инвестором, не менее 50% площадей должно использоваться по прямому назначению – для организации работы кассового зала, зала ожидания, санузлов, комнаты матери и ребенка. Эти помещения должны быть доступны для пассажиров – и нижегородцев, и иногородних, а также для всех компаний-перевозчиков", - рассказал заместитель председателя комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Андрей Тарасов.

"В свою очередь, инвестор получит не более 50% от общей площади здания объекта транспортной инфраструктуры для компенсации понесенных затрат под вспомогательные помещения коммерческого использования. Это могут быть магазины, пункты общественного питания, автомойки, автосервисы, мотели", - добавил он.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли проект изменений в закон в первом чтении 28 мая.