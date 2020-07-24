Всероссийскую ярмарку одежды и обуви на Б.Покровской перенесли на август Бизнес

Всероссийскую ярмарку одежды и обуви на Б.Покровской перенесли на август. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Ранее ярмарку планировалось провести с 20 по 29 июля этого года по адресу: ул. Большая Покровская, между домами № 57 и № 51А (в сторону стадиона "Динамо").

Новые даты проведения: с 21 по 30 августа.

Режим работы ярмарки в будние дни с 10:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 19:00. Общее количество торговых мест – 40.

Организатор проведения ярмарки ООО "Городские праздники". Он же обязан содержать территорию в порядке, установить контейнер для мусора и мобильные биотуалетные кабины, а также обеспечить соблюдение указа губернатора о режиме повышенной готовности. Отметим, что во время проведения ярмарки будут оборудованы примерочные.

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